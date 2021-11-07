Акции состоялись в субботу, 6 ноября. Больше всего людей вышли на улицы в Варшаве.

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"Первая жертва запрета абортов": люди в Польше вышли на протест

Тысячи людей в субботу, 6 ноября, вышли на улицы около 70 польских городов в память о беременной Изабелле, умершей в результате септического шока в больнице города Пщина, что на юге Польши,

– говорится в сообщении.

В Варшаве десятки тысяч граждан держали фото умершей и скандировали: "Ни одной больше". Также они требовали, чтобы власти смягчили законодательство относительно абортов.

Адвокат семьи умершей Йоланта Будзовская рассказала, что Изабелла стала первой жертвой почти полного запрета абортов в стране.

В Варшаве на улицы вышли десятки тысяч человек

Gazeta Wyborcza написала, что люди в столице Польши сначала собрались возле Конституционного суда, где зачитали сообщение погибшей женщины из больницы.

Справка. Адвокат ранее рассказывала, что в сообщениях из больницы умершая писала, что, по информации, которую ей предоставили врачи, – "они заняли выжидательную позицию".

На акции памяти люди зажгли свечи и фонарики на телефонах. Они также включили символическую песню Sound of Silence, которая дословно переводится как "Звук тишины" (именно ее включали в память об убитом Павле Адамовиче, президенте Гданьска).

У умершей остались 9-летний ребенок и муж. По словам адвоката, именно строгие ограничения по абортам в Польше стали причиной смерти Изабеллы.

Люди вышли на акцию в память о женщине и с требованием изменить закон об абортах / Фото Gazeta Wyborcza, Poland On Air

Что известно о смерти женщины

30-летняя беременная женщина попала в больницу города Пщина на 22 неделе беременности. Ее госпитализировали из-за исчезновения околоплодных вод. По словам адвоката, врачи этот факт подтвердили, как и врожденные пороки плода.

Воздерживались (говорится о медиках – 24 канал) от опорожнения полости матки до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, ограничивающими возможность легального аборта,

– заявила адвокат.

22 сентября беременная женщина умерла менее чем за 24 часа в больнице. Причина смерти – септический шок.

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