Акции состоялись в субботу, 6 ноября. Больше всего людей вышли на улицы в Варшаве.
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"Первая жертва запрета абортов": люди в Польше вышли на протест
Тысячи людей в субботу, 6 ноября, вышли на улицы около 70 польских городов в память о беременной Изабелле, умершей в результате септического шока в больнице города Пщина, что на юге Польши,
– говорится в сообщении.
В Варшаве десятки тысяч граждан держали фото умершей и скандировали: "Ни одной больше". Также они требовали, чтобы власти смягчили законодательство относительно абортов.
Адвокат семьи умершей Йоланта Будзовская рассказала, что Изабелла стала первой жертвой почти полного запрета абортов в стране.
В Варшаве на улицы вышли десятки тысяч человек
Gazeta Wyborcza написала, что люди в столице Польши сначала собрались возле Конституционного суда, где зачитали сообщение погибшей женщины из больницы.
На акции памяти люди зажгли свечи и фонарики на телефонах. Они также включили символическую песню Sound of Silence, которая дословно переводится как "Звук тишины" (именно ее включали в память об убитом Павле Адамовиче, президенте Гданьска).
У умершей остались 9-летний ребенок и муж. По словам адвоката, именно строгие ограничения по абортам в Польше стали причиной смерти Изабеллы.
Люди вышли на акцию в память о женщине и с требованием изменить закон об абортах / Фото Gazeta Wyborcza, Poland On Air
Что известно о смерти женщины
30-летняя беременная женщина попала в больницу города Пщина на 22 неделе беременности. Ее госпитализировали из-за исчезновения околоплодных вод. По словам адвоката, врачи этот факт подтвердили, как и врожденные пороки плода.
Воздерживались (говорится о медиках – 24 канал) от опорожнения полости матки до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, ограничивающими возможность легального аборта,
– заявила адвокат.
22 сентября беременная женщина умерла менее чем за 24 часа в больнице. Причина смерти – септический шок.
Расследование смерти и запрет абортов в Польше: что известно
- После смерти Изабеллы в больнице в Пщине отстранили 2 врачей, а прокуратура города начала расследование.
- Однако польские власти отвергают обвинения в смерти женщины из-за законодательных ограничений в отношении абортов. Ведь за них выступает правящая партия "Право и справедливость" и католическая церковь Польши.
- Речь идет о законе от 2020 года, который вступил в силу в январе 2021 года. Согласно решению Конституционного суда, прерывание беременности из-за патологии плода является незаконным.
- Аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста, или при условии опасности для жизни или здоровья матери. В Польше люди регулярно выходят на акции протеста и требуют отменить закон.