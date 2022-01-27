Так, рейсы приостанавливали из-за сильного снега. Однако все взлетно-посадочные полосы уже расчистили и открыли.

К теме Украинцы на 2 суток застряли за границей из-за непогоды в Стамбуле: какая ситуация сейчас

Рейсы простаивали почти сутки

Из-за снегопада в Стамбуле компания Turkish Airlines приостанавливала работу. Утверждали, что выполнение рейсов из Стамбула возможно, но в "ограниченном количестве" через подготовленную полосу.

Сотни людей застряли в аэропорту и не смогли попасть к месту назначения из-за коллапса. Среди них были и украинцы. Наши дипломаты находились в аэропорту для помощи людям.

СМИ опубликовали кадры заснеженного аэропорта. Самолеты простаивали более 20 часов. Был толстый снежный покров, а рядом красовались снеговики.

Кстати, коллапс был не только в авиации. Инспекторы дорожного движения также перекрыли основные дороги Стамбула на значительной части центральной и юго-восточной Турции. Поэтому с автомобильным транспортом тоже были проблемы.