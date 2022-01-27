Так, рейси призупиняли через сильний сніг. Проте всі злітно-посадкові смуги вже розчистили та відкрили.

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Рейси простоювали майже добу

Через снігопад у Стамбулі компанія Turkish Airlines призупиняла роботу. Стверджували, що виконання рейсів зі Стамбула можливе, але в "обмеженій кількості" через підготовлену смугу.

Сотні людей застрягли в аеропорту та не змогли потрапити до місця призначення через колапс. Серед них були й українці. Наші дипломати перебували в аеропорту для допомоги людям.

ЗМІ публікували кадри засніженого аеропорту. Літаки простоювали понад 20 годин. Був товстий сніговий покрив, а поруч красувались сніговики.

До речі, колапс був не тільки в авіації. Інспектори дорожнього руху також перекрили основні дороги Стамбулу на значній частині центральної та південно-східної Туреччини. Тому з автомобільним транспортом теж були проблеми.