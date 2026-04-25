После страшной ночи Россия снова атакует Днепр после страшной ночи

После массированной атаки ночью 25 апреля Россия снова атаковала Днепр. Первые раневые взрывы прогремели в городе в 7:28.

Об этом пишет Суспільне. В целом атаки на Днепр продолжается более 10 часов.

Что известно об атаке на Днепр?

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении беспилотников на Днепр.

По данным мониторинговых каналов на город движется еще 6 "Шахедов".

Днепр – еще БпЛА на город. Оставайтесь в укрытиях,

– призвали в ПС в 7:37.

После сообщалось о новых взрывах.

По данным ОВА, после утренних ударов в пригороде Днепра горит АЗС. Также горят 3 грузовика. Информация о пострадавших уточняется.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие последствия в Днепре?

В ночь на 25 апреля в Днепре и области много людей получили ранения.

Массированно россияне атаковали Днепр, попали и по Никопольщине, Синельниковщине и Криворожью. По области били ракетами, артиллерией, беспилотниками и авиабомбой.

А в Днепре возникли пожары. Повреждены предприятия. Частично разрушена 4-этажка, еще несколько многоквартирных домов и частный дом изуродованы. Ранены 18 человек, среди них – ребенок. 26-летняя женщина в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.