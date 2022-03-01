После удара крылатой ракетой по Житомиру горят жилые дома.

Российские оккупационные войска нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по Житомиру. В результате этого загорелись дома.

Оккупанты решили нанести удар по базе десантников из 95 ОДШБр в Житомире. Но от ракетного удара загорелись жилые дома.

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Спасатели, работающие на месте пожара, пытаются спасти хоть что-нибудь. Там немало изуродованного имущества и горящих домов.

Видео пожара в Житомире после обстрела ракетами

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