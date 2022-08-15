Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что лучшего подарка от глупых оккупантов нечего было и желать.

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По словам Ивана Ступака, наши военные профессионально работают с тем, что продуцирует российская пропаганда. Стоит учесть хотя бы скорость "прилета" после того или иного репортажа российских пропагандистов.

Лучшего подарка, как в Попасной, нечего было и желать, хоть бери и заряжай HIMARS. Тот российский военкор, который сдал позиции "вагнеровцев", в тот же день еще выложил фото с пригожиным, что дает нам основания утверждать, что он действительно был там,

– убежден Ступак.

По словам экс-работника СБУ, после такого казуса, этого военкора начали морально уничтожать свои же.

"В отношении пригожина весьма противоречивые данные – с одной стороны, есть информация о том, что с ним все прекрасно, но между тем, он не выходит на связь. Приблизительная же цифра пострадавших оккупантов – 54 единицы живой силы", – резюмирует Иван Ступак.

Детали удара по Попасной от Сергея Гайдая

По словам главы Луганской ОВА, если окажется, что более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, то это уже не будет новостью.

В то же время "повара" владимира путина евгения пригожина там, скорее всего, не было. Но под удар попали его заместители.

"Хлопок" в Попасной – подробнее

Журналист и блогер Денис Казанский сообщал, что из-под завалов российской базы выносят раненых и убитых вагнеровцев. Кстати, их оккупанты набирали в тюрьмах.

Интересно, что рассекретил расположение базы российский "военкор", который выложил в сеть фотографию с подписью о том, что вагнеровцы встретили его как родного.

российские СМИ сразу после взрывов сообщили, что основатель ЧВК "Вагнер" не выходит на связь, а несколько дней перед тем он был в Попасной.