Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що кращого подарунку від нерозумних окупантів годі було й бажати.

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За словами Івана Ступака, наші військові професійно працюють із тим, що продукує російська пропаганда. Варто врахувати хоча б швидкість "прильоту" після того чи іншого репортажу російських пропагандистів.

Кращого подарунку, як у Попасній, годі було й бажати, хоч бери й заряджай HIMARS. Той російський воєнкор, який здав позиції "вагнерівців", у той самий день ще виклав фото із пригожиним, що дає нам підстави стверджувати, що він дійсно був там,

– переконаний Ступак.

За словами експрацівника СБУ, після такого казусу, цього воєнкора почали морально знищувати свої ж.

"Стосовно прігожина доволі суперечливі дані – з одного боку, є інформація про те, що з ним все чудово, але поміж тим, він не виходить на зв'язок. Приблизна ж цифра постраждалих окупантів – 54 одиниці живої сили", – резюмує Іван Ступак.

Деталі удару по Попасній від Сергія Гайдая

За словами очільника Луганської ОВА, якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це вже не буде новиною.

Водночас "кухаря" владіміра путіна євгєнія пригножина там, швидше за все, не було. Але під удар потрапили його заступники.

"Бавовна" у Попасній – детальніше

Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців. До речі, їх окупанти набирали у в'язницях.

Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.

російські ЗМІ одразу після вибухів повідомили, що засновник ПВК "Вагнер" не виходить на зв'язок, а кілька днів перед тим він був у Попасній.