После угроз со стороны Ирана США ввели новые санкции

Госсекретарь США Майк Помпео 20 мая обнародовал заявление о введении новых финансовых и визовых санкций в отношении Ирана. Это произошло буквально через два дня после того, как духовный лидер иранцев Али Хаменеи обозвал Трампа негодяем и пригрозил выгнать американцев из региона.

США ввели новые ограничения "для поддержки иранского народа, страдающего от тоталитарного режима", пишет российская служба " Голоса Америки ".

Что предшествовало Хаменеи обозвал Трампа нелогичным негодяем и заявил, что США из региона выгонят

Санкции касаются 12 иранских физических и юридических лиц

Среди них особенно заметны такие влиятельные персоны:

Действующий министр внутренних дел Ирана Абдулреза Рахмани Фазли и его семья. Он, мол, непосредственно причастен к кровавому подавлению народных протестов в Иране в 2019, когда погибли много людей.



Бывший (в 1989 – 1997 годах) глава разведки Ирана Али Фаллахиан. Его обвиняют в причастности ко многим убийствам по всему миру, в частности к теракту в Аргентине в 1994 году, когда погибли 85 человек.

США в очередной раз подчеркнули, что режим в Иране – преступный

Помпео в заявлении отдельно подчеркнул, что власти Ирана так стремится скрыть свои преступления, что даже в ноябре 2019 на неделю закрыли людям доступ к интернету.

В то время 80 миллионов иранцев "находились в цифровом мраке", пока силовики "убивали 1500 человек и задерживали еще тысячи".