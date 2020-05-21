После угроз со стороны Ирана США ввели новые санкции
Госсекретарь США Майк Помпео 20 мая обнародовал заявление о введении новых финансовых и визовых санкций в отношении Ирана. Это произошло буквально через два дня после того, как духовный лидер иранцев Али Хаменеи обозвал Трампа негодяем и пригрозил выгнать американцев из региона.
США ввели новые ограничения "для поддержки иранского народа, страдающего от тоталитарного режима", пишет российская служба "Голоса Америки".
Что предшествовало Хаменеи обозвал Трампа нелогичным негодяем и заявил, что США из региона выгонят
Санкции касаются 12 иранских физических и юридических лиц
Среди них особенно заметны такие влиятельные персоны:
- Действующий министр внутренних дел Ирана Абдулреза Рахмани Фазли и его семья. Он, мол, непосредственно причастен к кровавому подавлению народных протестов в Иране в 2019, когда погибли много людей.
- Бывший (в 1989 – 1997 годах) глава разведки Ирана Али Фаллахиан. Его обвиняют в причастности ко многим убийствам по всему миру, в частности к теракту в Аргентине в 1994 году, когда погибли 85 человек.
США в очередной раз подчеркнули, что режим в Иране – преступный
Помпео в заявлении отдельно подчеркнул, что власти Ирана так стремится скрыть свои преступления, что даже в ноябре 2019 на неделю закрыли людям доступ к интернету.
В то время 80 миллионов иранцев "находились в цифровом мраке", пока силовики "убивали 1500 человек и задерживали еще тысячи".
Конфликт США и Ирана, напомним, особенно обострился с начала января 2020, когда в Ираке по приказу Трампа убили иранского генерала Сулеймани. С тех пор страны регулярно обмениваются резкими заявлениями.