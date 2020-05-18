Хаменеи обозвал Трампа нелогичным негодяем и заявил, что США из региона выгонят

На фоне обострения отношений с США аятолла Али Хаменеи сделал заявление, которое выглядит как очередной сигнал об отсутствии намерений избегать конфронтации. Духовный лидер Ирана заверил, что американцы "не задержатся ни в Ираке, ни в Сирии".

Американцев из региона выгонят, а Трамп – негодяй

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи верит, что всех американцев выгонят из Ирака и Сирии. Соответствующее заявление опубликовал 17 мая официальный сайт Хаменеи .

Напомним, 11 мая Иран снова случайно ракетой убил десятки людей, на этот раз на корабле

Ненависть к США, как считает Хаменеи, частично связана с поведением штатовского руководства – мол, оно милитаристское, производит насилие и поддерживает правительства с "дурной репутацией".

Более того – у "нелогичного" Трампа и его администрации нет достоинства, а зато в избытке жадность.

Американцы открыто заявляют, что зашли войском в Сирию, потому что там есть нефть. Но они не задержатся ни в Ираке, ни в Сирии. Нет сомнений, что их выгонят,

– убежден аятолла.

Ухудшение отношений США и Ирана : коротко

Ирано-американские отношения значительно ухудшилось после 3 января: тогда в Ираке погиб иранский генерал Сулеймани, а приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что американцам следует ожидать "жестокую месть". 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад (погибли 80 человек, но не американцы).