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Хаменеи обозвал Трампа нелогичным негодяем и заявил, что США из региона выгонят

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Хаменеи убежден, что Иран выгонит американцев из региона
Аятолла Хаменеи искренне убежден, что Иран выгонит американцев из региона / Коллаж 24 канала

На фоне обострения отношений с США аятолла Али Хаменеи сделал заявление, которое выглядит как очередной сигнал об отсутствии намерений избегать конфронтации. Духовный лидер Ирана заверил, что американцы "не задержатся ни в Ираке, ни в Сирии".

Американцев из региона выгонят, а Трамп – негодяй

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи верит, что всех американцев выгонят из Ирака и Сирии. Соответствующее заявление опубликовал 17 мая официальный сайт Хаменеи.

Напомним, 11 мая Иран снова случайно ракетой убил десятки людей, на этот раз на корабле

Ненависть к США, как считает Хаменеи, частично связана с поведением штатовского руководства – мол, оно милитаристское, производит насилие и поддерживает правительства с "дурной репутацией". 

Более того – у "нелогичного" Трампа и его администрации нет достоинства, а зато в избытке жадность.

Американцы открыто заявляют, что зашли войском в Сирию, потому что там есть нефть. Но они не задержатся ни в Ираке, ни в Сирии. Нет сомнений, что их выгонят,
– убежден аятолла.

Ухудшение отношений США и Ирана: коротко

  • Ирано-американские отношения значительно ухудшилось после 3 января: тогда в Ираке погиб иранский генерал Сулеймани, а приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.
  • В ответ духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что американцам следует ожидать "жестокую месть". 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад (погибли 80 человек, но не американцы).

Государственный секретарь Майкл Помпео 9 мая заявил, что США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Ведь после гитлеровской Германии во время Второй мировой именно Иран сегодня – "серьезный вызов для мира".

Автор: Олесь Друкач
Теги: Дональд Трамп Новости США Конфликт между США и Ираном Иран Новости политики Новости Украины
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