Хаменеи обозвал Трампа нелогичным негодяем и заявил, что США из региона выгонят
На фоне обострения отношений с США аятолла Али Хаменеи сделал заявление, которое выглядит как очередной сигнал об отсутствии намерений избегать конфронтации. Духовный лидер Ирана заверил, что американцы "не задержатся ни в Ираке, ни в Сирии".
Американцев из региона выгонят, а Трамп – негодяй
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи верит, что всех американцев выгонят из Ирака и Сирии. Соответствующее заявление опубликовал 17 мая официальный сайт Хаменеи.
Напомним, 11 мая Иран снова случайно ракетой убил десятки людей, на этот раз на корабле
Ненависть к США, как считает Хаменеи, частично связана с поведением штатовского руководства – мол, оно милитаристское, производит насилие и поддерживает правительства с "дурной репутацией".
Более того – у "нелогичного" Трампа и его администрации нет достоинства, а зато в избытке жадность.
Американцы открыто заявляют, что зашли войском в Сирию, потому что там есть нефть. Но они не задержатся ни в Ираке, ни в Сирии. Нет сомнений, что их выгонят,
– убежден аятолла.
Ухудшение отношений США и Ирана: коротко
- Ирано-американские отношения значительно ухудшилось после 3 января: тогда в Ираке погиб иранский генерал Сулеймани, а приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.
- В ответ духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что американцам следует ожидать "жестокую месть". 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад (погибли 80 человек, но не американцы).
Государственный секретарь Майкл Помпео 9 мая заявил, что США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Ведь после гитлеровской Германии во время Второй мировой именно Иран сегодня – "серьезный вызов для мира".