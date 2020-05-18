Хаменеї обізвав Трампа нелогічним негідником і заявив, що США з регіону виженуть

На тлі загострення стосунків зі США аятолла Алі Хаменеї зробив заяву, яка виглядає як черговий сигнал про відсутність намірів уникати конфронтації. Духовний лідер Ірану запевнив, що американці "не затримаються ані в Іраку, ані в Сирії".

Американців з регіону виженуть, а Трамп – негідник

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вірить, що усіх американців виженуть з Іраку та Сирії. Відповідну заяву опублікував 17 травня офіційний сайт аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, 11 травня Іран знову випадково ракетою вбив десятки людей, цього разу на кораблі

Ненависть до США, як вважає Хаменеї, частково пов'язана з поведінкою штатівського керівництва – мовляв, воно мілітаристське, продукує насильство та підтримує уряди з "дурною репутацією".

Ба більше – у "нелогічного" Трампа та його адміністрації немає гідності, а натомість у надлишку жадібність.

Американці відкрито заявляють, що зайшли військом до Сирії, бо там є нафта. Але вони не затримаються ані в Іраку, ані в Сирії. Немає сумнівів, що їх виженуть,

– переконаний аятола.

Погіршення стосунків США та Ірану: коротко

Ірансько-американські відносини значно погіршилось після 3 січня: тоді в Іраку загинув іранський генерал Сулеймані, а наказ про його ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї сказав, що американцям слід очікувати на "жорстоку помсту". 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад (загинули 80 людей, але не американці).

Державний секретар Майкл Помпео 9 травня заявив, що США ніколи не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Адже після гітлерівської Німеччини під час Другої світової саме Іран сьогодні – "серйозний виклик для миру".