Після погроз із боку Ірану США запровадили нові санкції

Держсекретар США Майк Помпео 20 травня оприлюднив заяву про запровадження нових фінансових та візових санкцій щодо Ірану. Це сталося буквально через дві доби після того, як духовний лідер іранців Алі Хаменеї обізвав Трампа негідником та пригрозив вигнати американців з регіону.

США ввели нові обмеження "для підтримки іранського народу, який страждає від тоталітарного режиму", пише російська служба "Голосу Америки".

Що передувало Хаменеї обізвав Трампа нелогічним негідником і заявив, що США з регіону виженуть

Санкції стосуються 12 іранських фізичних та юридичних осіб

Серед них особливо помітні такі впливові персони:

Чинний міністр внутрішніх справ Ірану Абдулреза Рахмані Фазлі та його родина. Він, мовляв, безпосередньо причетний до кривавого придушення народних протестів в Ірані у 2019, коли загинули багато людей.



Абдулреза Рахмані Фазлі та його родина. Він, мовляв, безпосередньо причетний до кривавого придушення народних протестів в Ірані у 2019, коли загинули багато людей. Колишнього (у 1989 – 1997 роках) очільника розвідки Ірану Алі Фаллахіан. Його звинувачують у причетності до багатьох вбивств по всьому світу, зокрема у теракті в Аргентині 1994 року, коли загинули 85 людей.

США вкотре наголосили, що режим в Ірані – злочинний

Помпео у заяві окремо наголосив, що влада Ірану так прагне приховати свої злочини, що навіть у листопаді 2019 року на тиждень закрила людям доступ до інтернету.

У той час 80 мільйонів іранців "перебували у цифровому мороці", поки силовики "вбивали 1500 людей і затримували ще тисячі".

Конфлікт США та Ірану, нагадаємо, особливо загострився з початку січня 2020, коли в Іраку за наказом Трампа вбили іранського генерала Сулеймані. Відтоді країни регулярно обмінюються різкими заявами.