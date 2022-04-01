В Генеральном штабе Вооруженных Сил проинформировали о ситуации с "отводом" российских войск по черниговскому направлению по состоянию на 12:00 1 апреля.

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Украинцы возобновили контроль над населенными пунктами Черниговщины

На Северском направлении противник продолжает блокировать Чернигов. В то же время россияне перемещают войска Центрального военного округа в районы, которые расположены очень близко к государственной границе Украины.

После ухода противника подразделения Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты:

Рудня,

Шевченково,

Бобрик,

Старая Басань,

Новая Басань,

Макеевка,

Погребы,

Бажановка,

Владимировка,

Шняковка,

Сальное,

Софиевка,

Гавриловка.

Заметим, украинские защитники также освободили от оккупантов 15 населенных пунктов Киевской области. Среди них – Демидов и Дымер.

Обратите внимание – ВСУ освободили еще 11 населенных пунктов от оккупантов в Херсонской области: смотрите видео