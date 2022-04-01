Ранее Россия официально заявила об "отводе" войск с территории Черниговской и Киевской областей. Но данные Генштаба свидетельствуют, что действительно враг перегруппировывает свои силы.

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Враг отступает с Черниговщины, но расслабляться не стоит

Вероятно, только часть росармии действительно покидает Северск, чтобы сосредоточиться на Востоке. Однако расслабляться рано, отмечает председатель ОВА.

Враг, благодаря нашим Вооруженным Силам, уходит из Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит навсегда. Даже если идет, для перегруппировки и вернуться, то мы его будем ждать с двойным "гостеприимством",

– отметил Вячеслав Чаус.

По его словам, ВСУ уже приступили к зачистке территорий в области от вражеской техники, коварных минирований и самих оккупантов. И пока украинские военные на Черниговщине выполняют свою работу, мирных жителей призывают не пренебрегать своей безопасностью.

Угроза авиационных и ракетных ударов по региону не исчезла, потому игнорировать сигналы воздушной тревоги не стоит. Враг и дальше может обстреливать населенные пункты области.

Нам еще рано расслабляться. У нас еще очень много работы, и у нас еще война, враг на нашей земле, на Черниговской, на украинской,

– подытожил Чаус.

Обращение Чауса за 1 апреля: смотрите видео

Ранее ВСУ освободили от захватчиков села Слобода и Лукашевка в Черниговской области. После себя россияне оставили немало мин и взрывчатки.