Раніше Росія офіційно заявила про "відведення" військ із території Чернігівської та Київської областей. Але дані Генштабу свідчать, що насправді ворог перегруповує свої сили.

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Ворог відступає з Чернігівщини, але розслаблятися не варто

Імовірно, лише частина росармії справді покидає Сіверщину, щоб зосередитися на Сході. Однак розслаблятися зарано, наголошує голова ОВА.

Ворог, завдяки нашим Збройним Силам, відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійною "гостинністю",

– зазначив В'ячеслав Чаус.

За його словами, ЗСУ уже почали зачистку територій в області від ворожої техніки, підступних мінувань та самих окупантів. І поки українські військові на Чернігівщині виконують свою роботу, мирних мешканців закликають не нехтувати своєю безпекою.

Загроза авіаційних та ракетних ударів по регіону не зникла, тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто. Ворог і далі може обстрілювати населені пункти області.

Нам ще рано розслаблятися. У нас ще дуже багато роботи, і у нас ще війна, ворог на нашій землі, на Чернігівській, на українській,

– підсумував Чаус.

Звернення Чауса за 1 квітня: дивіться відео

Напередодні ЗСУ звільнили від загарбників села Слобода та Лукашівка на Чернігівщині. Після себе росіяни залишили чимало мін та вибухівки.

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