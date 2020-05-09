После визита Бойко и Медведчука к Аллее Славы ГСЧС провели плановую дезинфекцию: курьезное видео

Лидеры пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Сергей Левочкин без масок, но в сопровождении охраны прошли по Аллее Славы. По фантастическому стечению обстоятельств сразу после них сотрудники ГСЧС в защитных костюмах решили продезинфицировать аллею.

Парк Вічної Слави у Києві, де 9 травня вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні, наразі працює, але з певними карантинними обмеженнями. Як зазначив активіст Маркіян Яциняк у фейсбуці, одразу після лідерів ОПЗЖ ДСНС провели дезінфекцію.

Актуально Медведчук і Бойко попри карантин влаштували акцію "Безсмертного полку": фото

ДСНС зачищає площу Слави після Медведчука, Бойка і найманців телеканалу "Зік",

– написав активіст.

Зауважимо, що через карантинні обмеження у парку Вічної Слави запровадили низку обмежувальних заходів:

Під'їзд до парку перекритий з різних боків і там стоїть поліція, пропускають тільки пішки.

Площа Слави має фільтраційні коридори, де людей розподіляють на різні входи й пропускають по черзі, щоб не було скупчення.

Щопівгодини на алею виходить група у спеціальних захисних костюмах, яка дезінфікує алею і підходи до пам'ятника.

Члени ОПЗЖ прийшли Алеєю Слави у супроводі охорони та без захисних масок. Згодом політики пішли кататися порожніми вулицями Києва. Бойко, Медведчук та Льовочкін влаштували "автопробіг Безсмертного полку".

Візит Бойка, Льовочкіна і Медведчука до Алеї Слави / Фото ОПЗЖ