Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Після візиту Бойка і Медведчука до Алеї Слави ДСНС провели планову дезінфекцію: курйозне відео

-
Візит Бойка і Медведчука до Алеї Слави
Візит Бойка і Медведчука до Алеї Слави / Зік

Лідери проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, Віктор Медведчук та Сергій Льовочкін без масок, але у супроводі охорони пройшли Алеєю Слави. За фантастичним збігом обставин одразу після них працівники ДСНС у захисних костюмах вирішили продезінфікувати алею.

Парк Вічної Слави у Києві, де 9 травня вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні, наразі працює, але з певними карантинними обмеженнями. Як зазначив активіст Маркіян Яциняк у фейсбуці, одразу після лідерів ОПЗЖ ДСНС провели дезінфекцію.

Актуально Медведчук і Бойко попри карантин влаштували акцію "Безсмертного полку": фото

ДСНС зачищає площу Слави після Медведчука, Бойка і найманців телеканалу "Зік",
– написав активіст.

Зауважимо, що через карантинні обмеження у парку Вічної Слави запровадили низку обмежувальних заходів:

  • Під'їзд до парку перекритий з різних боків і там стоїть поліція, пропускають тільки пішки.
  • Площа Слави має фільтраційні коридори, де людей розподіляють на різні входи й пропускають по черзі, щоб не було скупчення.
  • Щопівгодини на алею виходить група у спеціальних захисних костюмах, яка дезінфікує алею і підходи до пам'ятника.

Члени ОПЗЖ прийшли Алеєю Слави у супроводі охорони та без захисних масок. Згодом політики пішли кататися порожніми вулицями Києва. Бойко, Медведчук та Льовочкін влаштували "автопробіг Безсмертного полку".

Візит Бойка, Льовочкіна і Медведчука до Алеї Слави / Фото ОПЗЖ

Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Курйозні новини ДСНС День пам'яті і примирення 9 травня Юрій Бойко Сергій Льовочкін Віктор Медведчук
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Коронавірус та СРСР: що спільного?
сьогодні , 12:00 Коронавірус та СРСР: що спільного?
Андрій Любка
Гітлер без вусів і олені на плакатах: як Росія святкує 9 травня
8 травня , 23:00 Гітлер без вусів і олені на плакатах: як Росія святкує 9 травня
Іван Яковина
Росія та Китай об'єднуються заради СРСР
8 травня , 21:30 Росія та Китай об'єднуються заради СРСР
Артур Харитонов