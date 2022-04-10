После внутреннего путча Россия может признать капитуляцию, чтобы смягчить санкции, – Грозев

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что в России возможен переворот или путч. После него страна-агрессор может объявить о капитуляции, чтобы смягчить санкционное давление.

Этому даже не поможет то, что пропагандисты могут поражение в войне подать как победу. Об этом Христо Грозев заявил в интервью.

Обратите внимание Отсутствие Путина в Кремле может свидетельствовать, что для него все идет не по плану, – Грозев

Из-за слабого царя в России назревали революции и перевороты

Христо Грозев заявил, что даже подача проигрыша в качестве победы у россиян вызовет сомнения, ведь в любом случае это будет не тем, что обещал Путин. Глава кремля фактически гарантировал, что Украину вернут в новый СССР, но это невозможно. Поэтому после войны в России увидят, что Путин "слабый царь", а в таком случае, как отмечает Грозев, может назреть переворот или революция. Подобные события в истории страны-агрессора уже были.

В случае успешного переворота Россия может объявить о капитуляции, чтобы уменьшить санкционное давление.

Я не исключаю вариант, что после "дворцового" госпереворота или путча внутри России будет объявлен "белый флаг", то есть признание поражения, чтобы смягчить дальнейшие санкционные последствия для России,

– заявил Грозев.

Напомним – пропагандист Соловьев начал признавать поражение России: смотрите видео