Такую информацию сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга, говорится в "Укринформе".

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Монастырский рассказал, что общается со всеми 27 министрами внутренних дел Европейского Союза, а также с министрами других наших соседей, в частности – Турции.

Они (должностные лица – 24 канал), безусловно, способствуют относительно необходимых гуманитарных грузов, в первую очередь, в нашей части – это то, что необходимо для спасателей. Это медицинское оборудование и оборудование для проведения спасательных работ, оборудование для разминирования. Потому что мы понимаем и должны осознавать, что по завершению этой страшной войны мы будем иметь несколько лет только периода разминирования,

– заметил министр.

Глава МВД Украины уже обращается к своим коллегам с просьбой подготовки своих групп, специалистов и техники со всей Европы и мира для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.

По его словам, ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования. Тех сил, которые есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы в короткий период это сделать.

"Поэтому коллеги готовят сейчас уже такую ​​помощь – масштабный десант, собственно, из спасателей всех стран, Европейского Союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период", – подчеркнул Монастырский.

Список стран, которые активно помогают с этим вопросом:

Франция

Польша

Греция

Германия

Литва

Австрия

Швеция

Швейцария

Бельгия

Эстония

Нидерланды

Канада

Румыния

США и другие страны.

Это я назвал те страны, от которых у нас уже есть конкретная помощь. Что касается того, что предоставляется – это и пожарные автомобили, и медицинские госпитали, и средства защиты – бронежилеты, каски. А по линии Минобороны – они также определяются отдельным направлением,

– уточнил глава МВД.

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