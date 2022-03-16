Такую информацию сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга, говорится в "Укринформе".
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Монастырский рассказал, что общается со всеми 27 министрами внутренних дел Европейского Союза, а также с министрами других наших соседей, в частности – Турции.
Они (должностные лица – 24 канал), безусловно, способствуют относительно необходимых гуманитарных грузов, в первую очередь, в нашей части – это то, что необходимо для спасателей. Это медицинское оборудование и оборудование для проведения спасательных работ, оборудование для разминирования. Потому что мы понимаем и должны осознавать, что по завершению этой страшной войны мы будем иметь несколько лет только периода разминирования,
– заметил министр.
Глава МВД Украины уже обращается к своим коллегам с просьбой подготовки своих групп, специалистов и техники со всей Европы и мира для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.
По его словам, ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования. Тех сил, которые есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы в короткий период это сделать.
"Поэтому коллеги готовят сейчас уже такую помощь – масштабный десант, собственно, из спасателей всех стран, Европейского Союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период", – подчеркнул Монастырский.
Список стран, которые активно помогают с этим вопросом:
- Франция
- Польша
- Греция
- Германия
- Литва
- Австрия
- Швеция
- Швейцария
- Бельгия
- Эстония
- Нидерланды
- Канада
- Румыния
- США и другие страны.
Это я назвал те страны, от которых у нас уже есть конкретная помощь. Что касается того, что предоставляется – это и пожарные автомобили, и медицинские госпитали, и средства защиты – бронежилеты, каски. А по линии Минобороны – они также определяются отдельным направлением,
– уточнил глава МВД.
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