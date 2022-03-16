Таку інформацію повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу, мовиться в "Укрінформ".

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Монастирський розповів, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів, зокрема – Туреччини.

Вони (посадовці – 24 канал), безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, у першу чергу, у нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників. Це медичне обладнання і обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування. Бо ми розуміємо і маємо бути свідомими, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років лише періоду розмінування,

– зауважив міністр.

Глава МВС України уже звертається до своїх колег-міністрів з проханням підготовки своїх груп, фахівців та техніки з усієї Європи і світу для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об'єктів.

За його словами, жодне відновлення будь-якого об'єкта неможливе без етапу розмінування. Тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити.

"Тому колеги готують зараз вже таку допомогу – масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період", – наголосив Монастирський.

Список країн, які активно у цьому допомагають з цим питанням:

Франція

Польща

Греція

Німеччина

Литва

Австрія

Швеція

Швейцарія

Бельгія

Естонія

Нідерланди

Канада

Румунія

США та інші країни.

Це я назвав ті країни, від яких ми вже маємо конкретну допомогу. Щодо того, що надається – це і пожежні автомобілі, і медичні шпиталі, і засоби захисту – бронежилети, каски. А по лінії Міноборони – вони також визначаються окремим напрямком,

– уточнив глава МВС.

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