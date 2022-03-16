Таку інформацію повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу, мовиться в "Укрінформ".
Читайте також: Вороги хаотично мінують місцевість після втрат на Поліському напрямку
Монастирський розповів, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів, зокрема – Туреччини.
Вони (посадовці – 24 канал), безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, у першу чергу, у нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників. Це медичне обладнання і обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування. Бо ми розуміємо і маємо бути свідомими, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років лише періоду розмінування,
– зауважив міністр.
Глава МВС України уже звертається до своїх колег-міністрів з проханням підготовки своїх груп, фахівців та техніки з усієї Європи і світу для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об'єктів.
За його словами, жодне відновлення будь-якого об'єкта неможливе без етапу розмінування. Тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити.
"Тому колеги готують зараз вже таку допомогу – масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період", – наголосив Монастирський.
Список країн, які активно у цьому допомагають з цим питанням:
- Франція
- Польща
- Греція
- Німеччина
- Литва
- Австрія
- Швеція
- Швейцарія
- Бельгія
- Естонія
- Нідерланди
- Канада
- Румунія
- США та інші країни.
Це я назвав ті країни, від яких ми вже маємо конкретну допомогу. Щодо того, що надається – це і пожежні автомобілі, і медичні шпиталі, і засоби захисту – бронежилети, каски. А по лінії Міноборони – вони також визначаються окремим напрямком,
– уточнив глава МВС.
Вас це може зацікавити – Рада ухвалила низку важливих законів: дивіться відео