У Генштабі розповіли, що вороги не виконали завдань щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей тощо. Водночас з початку війни Росія втратила 13,5 тисячі своїх військових.

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Окупанти хаотично мінують місцевість

Загарбникам дуже бракує живої сили. У Генштабі ЗСУ зазначили, що військове керівництво Росії прийняло рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів, щоб залучити їх до війни в Україні. Окрім цього, 15 березня ворог не проводив активних наступальних дій на Поліському напрямку.

Зазнавши втрат, ворог, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів,

– мовиться у повідомленні.

Внаслідок ефективних дій українських захисників загарбники зазнають значних втрат в живій силі та техніці. Загалом станом на 15 березня окупанти втратили до 40% підрозділів, залучених до війни на території України.

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