В Генштабе рассказали, что враги не выполнили задач по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. В то же время с начала войны Россия потеряла 13,5 тысяч своих военных.

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Оккупанты хаотично минируют местность

Захватчикам очень не хватает живой силы. В Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений, чтобы привлечь их к войне в Украине. Кроме того, 15 марта враг не проводил активных наступательных действий на Полесском направлении.

Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений,

– говорится в сообщении.

В результате эффективных действий украинских защитников захватчики терпят значительные потери в живой силе и технике. В целом по состоянию на 15 марта оккупанты потеряли до 40% подразделений, привлеченных к войне на территории Украины.

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