Левен стал первым премьером Швеции, которому парламент выразил недоверие. После соответствующего вотума правительству премьер мог выбрать между досрочными выборами или отставкой, чтобы сформировать другое правительство.

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"Это было самым тяжелым политическим решением из тех, которые мне приходилось принимать", – сказал Левен во время брифинга, на котором объявил об отставке.

Стефан Лёвен отметил, что выбирал вариант, который был бы лучшим для страны. По его мнению, из-за пандемии COVID-19 досрочные парламентские выборы не были бы лучшим способом разрешения ситуации.

Что для Швеции означает отставка премьера

Отставка премьера социал-демократа означает начало переговоров между спикером парламента и представленными политсилами, что предусматривает создание нового правительства. После ответных действий кресло премьера могут получить представители оппозиции или опять социал-демократ.

В то же время правительство Левена продолжит выполнять свои полномочия в статусе исполняющих обязанности на период переговоров. В случае окончания переговоров без результата, Швецию ожидают досрочные выборы.

Недоверие премьеру Швеции: коротко