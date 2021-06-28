Левен став першим прем'єром Швеції, щодо якого парламент висловив недовіру. Після відповідного вотуму уряду прем'єр міг обрати між достроковими виборами або відставкою, щоб сформувати інший уряд.

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"Це було найважчим політичним рішенням з тих, які мені доводилося приймати", – сказав Левен під час брифінгу, на якому оголосив про відставку.

Стефан Левен зазначив, що обирав варіант, який був би найкращим для країни. На його думку, через пандемію COVID-19 дострокові парламентські вибори не були б найкращим способом розв'язання ситуації.

Що для Швеції означає відставка прем'єра

Відставка прем'єра соціал-демократа означає початок перемовин між спікером парламенту та представленими політсилами, що передбачає створення нового уряду. Після відповідних дій крісло прем'єра можуть отримати представники опозиції або знову соціал-демократ.

Водночас уряд Левена продовжить виконувати свої повноваження у статусі виконуючих обов'язки на період перемови. У випадку закінчення перемовин без результату, Швецію чекають дострокові вибори.

Недовіра прем'єру Швеції: коротко