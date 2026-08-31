В 5 населенных пунктах Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за атак

31 августа в Киевской области после вражеских атак было зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха в пяти населенных пунктах. Специалисты рекомендуют жителям закрыть окна и, по возможности, ограничить длительное пребывание на улице.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Что известно о качестве воздуха?

По состоянию на 31 августа результаты среднесуточных наблюдений мониторинговых постов свидетельствуют об умеренных концентрациях мелкодисперсной пыли в 5 населенных пунктах Киевской области – Иванкове, Вышгороде, Василькове, Обухове и Броварах.

Такая пыль может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.

В связи с последствиями вражеских атак ситуацию контролируют специалисты, которые осуществляют круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха в автоматическом режиме при условии бесперебойного электропитания оборудования.

До улучшения качества воздуха специалисты рекомендуют:

держать окна закрытыми;

по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где проводится мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Также отмечается, что уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

В настоящее время мониторинг осуществляется на 16 пунктах наблюдения, в частности в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлике, Узине, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, Иванкове, Большой Димерке и селе Подгорце.

Напомним, утром 31 августа Россия совершила атаку на Киевскую область ударными беспилотниками. На территории области действовали силы противовоздушной обороны, поэтому жители слышали взрывы.

В результате вражеской атаки в селе Погребы произошло возгорание складских помещений. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Киевской области пострадали четыре человека. Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей и были доставлены в больницу, еще двум пострадавшим оказывают помощь медики в Броварском районе.

В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение, а в Бориспольском – три склада и многоквартирный дом.

Местные власти призвали жителей области находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и не снимать работу ПВО. Глава КОДА Тимур Ткаченко подчеркнул, что Россия в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру и мирных людей, а службы работают над ликвидацией последствий.