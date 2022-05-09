После выезда колонны ООН за пределы Донбасса, оккупанты снова начали штурм "Азовстали"

26 апреля Путин "разрешил" ООН эвакуировать из "Азовстали" хотя бы гражданских. Первая эвакуация состоялась 1 мая и продолжалась в течение нескольких дней.

После выезда колонны ООН, оккупанты снова начали штурм "Азовстали"

Впрочем, как только колонны ООН выехали за пределы Донецкой области, оккупанты начали штурм "Азовстали". Они пытались прорваться через мост, который был воротами эвакуации. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, попытка российского врага была безрезультатной.

Андрющенко подчеркнул, что "сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой".

Несокрушимые и Непокоренные. Искренне надеюсь, что удастся спасти всех Защитников. Мы все в безвозмездном долге перед ними,

– заметил Андрющенко.

Оккупанты попытались начать штурм "Азовстали" после выезда ООН: видео

Эвакуация мариупольцев из "Азовстали": главное

Более месяца Украина и международные партнеры пытались договориться с Путиным по эвакуации людей с территории завода. Наконец дело сдвинулось с места благодаря международной огласке и политическому давлению. 26 апреля Путин "разрешил" ООН эвакуировать из "Азовстали" хотя бы гражданских.

Первая эвакуация состоялась 1 мая. Тогда из "мариупольской крепости" в Запорожье удалось вывезти более сотни гражданских людей. Несколько дней из соображений безопасности детали сделки держали в секрете.

После официального разглашения эвакуации, 1 мая, Россия снова начала обстреливать завод, несмотря на режим прекращения огня. Между тем, на заводе оставались мирные люди, которые не успели эвакуироваться. Так, 2 мая во время бомбардировки "Азовстали" погибли две гражданские женщины. Позже из-под завалов достали около сотни граждан, среди которых – пожилые люди и дети.

3 мая россияне начали штурмовать "Азовсталь", а 4 мая уже прорвались на территорию завода.

Параллельно с этими событиями в Бердянске оккупанты заблокировали большую часть автобусов с эвакуированными мариупольцами. В заложниках ситуации оказались около 2 тысяч человек. Из-за обстрелов оккупантов эвакуация в Запорожье срывалась.

Утром 3 мая Вадим Бойченко сообщил, что часть колонны смогла отправиться в Запорожье.

Утром 6 мая генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что всего из заблокированного города удалось вывезти около 500 мариупольцев.

В тот же день из "Азовстали" удалось забрать еще 50 женщин, детей и пожилых людей. Но эвакуационный автобус ждал их рядом весь день, пока не прекратятся обстрелы. Эвакуация проходила очень медленно из-за того, что россияне нарушали "режим тишины" и вели боевые действия.

Тем временем, украинские власти и защитники Мариуполя призывают к эвакуации с территории завода не только гражданских, но и украинских бойцов. По крайней мере, умерших и раненых. Но 2 мая в ООН заявили, что не могут взять на себя ответственность за эвакуацию военных или раненых из "Азовстали".

При этом 6 мая активисты создали петицию, где требуют от ООН, генсека организации и региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру эвакуации гражданских, всех раненых, тел погибших и военнослужащих из заблокированного Мариуполя.

В то же время, 7 мая стало известно, что день перед тем, 6 мая, во время эвакуации мирных жителей Мариуполя из "Азовстали" россияне убили 3 украинских защитников, а еще 6 получили ранения.

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