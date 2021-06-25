Издание со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает об открытии уголовного производства против городского главы Ровно из-за его высказываний.

Узнайте больше Упакуем и вывезем, – мэр Ровно сделал скандальное заявление о ромах

Дело против мэра Ровно

Производство начали по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства.

Третяку грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 – 8 500 гривен) или ограничение свободы сроком до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Высказывания Третьяка в отношении ромов

Недавно жители Ровно разместили петицию на сайте горсовета с жалобой на "ежедневный произвол ромов".

После этого Александр Третьяк заявил, что и он возмущен поведением некоторых ромов. Более того, он пригрозил "запаковать их в автобус и вывезти" из города.

Впоследствии ровненский мэр извинился за свои слова.

Обратите внимание! Похожее заявление делал и городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. В апреле 2020 года во время онлайн-трансляции совещания он сказал, что полиция должна вывезти всех ромов, которые воруют и мошенничают, на Закарпатье. Там все тоже закончилось уголовным производством.