Видання з посиланням на пресслужбу поліції інформує про відкриття кримінального провадження проти міського голови Рівного через його висловлювання.

Дізнайтеся більше Запакуємо і вивеземо, – мер Рівного зробив скандальну заяву про ромів

Справа проти мера Рівного

Провадження розпочали за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності.

Третяку загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 – 8 500 гривень) або ж обмеження волі терміном до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Висловлювання Третяка щодо ромів

Нещодавно жителі Рівного розмістили петицію на сайті міськради зі скаргою на "щоденне свавілля ромів".

Після цього Олександр Третяк заявив, що і він обурений поведінкою деяких ромів. Ба більше, він пригрозив "запакувати їх в автобус і вивезти" з міста.

Згодом рівненський мер перепросив за свої слова.

Зверніть увагу! Схожу заяву робив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. У квітні 2020 року під час онлайн-трансляції наради він сказав, що поліція повинна вивезти усіх ромів, які крадуть і шахраюють, на Закарпаття. Там все теж закінчилося кримінальним провадженням.