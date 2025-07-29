Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Как Зеленский отреагировал на атаку?

По его словам, после заявления Дональда Трампа об убийствах людей Россией противник снова атаковал Украину, унеся жизни 22 человек. Еще по меньшей мере 85 человек получили ранения в результате обстрелов.

В два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское – по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года,

– написал он.

Также около полуночи российская авиация ударила бомбами по территории исправительной колонии в Запорожской области. Там есть много погибших, еще 43 человека пострадали, и среди них есть тяжелораненые.

"И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержана миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии", – подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что уже давно должно было бы состояться прекращение огня, если бы Россия не отказывалась. Поэтому, по его мнению, Москва заслуживает жесткого, справедливого, а главное действенного санкционного давления.