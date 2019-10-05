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      После флешмоба Зеленского в НАБУ начали массово обращаться люди

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      Зеленский устроил флешмоб
      Зеленский устроил флешмоб / Getty images

      Владимир Зеленский запустил флешмоб, он призвал всех украинцев не закрывать глаза на факты коррупции, а сразу звонить в НАБУ. За 2 недели в НАБУ уже поступило 1,7 тысячи обращений о возможной коррупции.

      Больше всего люди жаловались на ненадлежащее досудебное расследование, нарушение прав и законодательства, а также несогласие с судебными решениями, НАБУ сообщило в фейсбуке.

      Ранее: В НАБУ обвинили Зеленского в дезинформации из-за заявления о "самом масштабном флешмобе"

      Кто и как сообщал о коррупции:

      • 960 – сообщили по телефону;
      • 360 – по электронной почте;
      • 370 – почтой (на бумаге).

      В НАБУ отметили, что все обращения должным образом зарегистрировали. Им предоставят правовую оценку и пришлют ответы заявителям.

      Больше всего жаловались на:

      • ненадлежащее досудебное расследование;
      • реализацию социальных, трудовых прав и законных интересов;
      • нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства;
      • нарушение законодательства во время принудительного исполнения судебных решений;
      • вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии.

      В НАБУ отметили, что часто бывают случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, а жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

      Рассмотрит ли НАБУ все жалобы?

      Нет. Лишь те факты, которые подследственны Бюро. Речь идет о вероятных преступлениях, совершенных высокопоставленными чиновниками или же местной общиной или интересам государства нанесен ущерб на более 960 тысяч гривен.

      Относительно других обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. НАБУ проинформирует заявителя об этом факт и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь. В ведомстве заверили, что предоставят разъяснения возможных путей восстановления нарушенных прав и интересов.

      Видеообращение Зеленского к украинцам по флешмобу: смотрите видео


       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Коррупция НАБУ
      Источник: 24 канал
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