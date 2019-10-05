После флешмоба Зеленского в НАБУ начали массово обращаться люди

Владимир Зеленский запустил флешмоб, он призвал всех украинцев не закрывать глаза на факты коррупции, а сразу звонить в НАБУ. За 2 недели в НАБУ уже поступило 1,7 тысячи обращений о возможной коррупции.

Больше всего люди жаловались на ненадлежащее досудебное расследование, нарушение прав и законодательства, а также несогласие с судебными решениями, НАБУ сообщило в фейсбуке.

Ранее: В НАБУ обвинили Зеленского в дезинформации из-за заявления о "самом масштабном флешмобе"

Кто и как сообщал о коррупции:

960 – сообщили по телефону;

360 – по электронной почте;

370 – почтой (на бумаге).

В НАБУ отметили, что все обращения должным образом зарегистрировали. Им предоставят правовую оценку и пришлют ответы заявителям.

Больше всего жаловались на:

ненадлежащее досудебное расследование;

реализацию социальных, трудовых прав и законных интересов;

нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства;

нарушение законодательства во время принудительного исполнения судебных решений;

вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии.

В НАБУ отметили, что часто бывают случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, а жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

Рассмотрит ли НАБУ все жалобы?

Нет. Лишь те факты, которые подследственны Бюро. Речь идет о вероятных преступлениях, совершенных высокопоставленными чиновниками или же местной общиной или интересам государства нанесен ущерб на более 960 тысяч гривен.

Относительно других обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. НАБУ проинформирует заявителя об этом факт и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь. В ведомстве заверили, что предоставят разъяснения возможных путей восстановления нарушенных прав и интересов.

Видеообращение Зеленского к украинцам по флешмобу: смотрите видео



