После флешмоба Зеленского в НАБУ начали массово обращаться люди
Владимир Зеленский запустил флешмоб, он призвал всех украинцев не закрывать глаза на факты коррупции, а сразу звонить в НАБУ. За 2 недели в НАБУ уже поступило 1,7 тысячи обращений о возможной коррупции.
Больше всего люди жаловались на ненадлежащее досудебное расследование, нарушение прав и законодательства, а также несогласие с судебными решениями, НАБУ сообщило в фейсбуке.
Ранее: В НАБУ обвинили Зеленского в дезинформации из-за заявления о "самом масштабном флешмобе"
Кто и как сообщал о коррупции:
- 960 – сообщили по телефону;
- 360 – по электронной почте;
- 370 – почтой (на бумаге).
В НАБУ отметили, что все обращения должным образом зарегистрировали. Им предоставят правовую оценку и пришлют ответы заявителям.
Больше всего жаловались на:
- ненадлежащее досудебное расследование;
- реализацию социальных, трудовых прав и законных интересов;
- нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства;
- нарушение законодательства во время принудительного исполнения судебных решений;
- вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии.
В НАБУ отметили, что часто бывают случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, а жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.
Рассмотрит ли НАБУ все жалобы?
Нет. Лишь те факты, которые подследственны Бюро. Речь идет о вероятных преступлениях, совершенных высокопоставленными чиновниками или же местной общиной или интересам государства нанесен ущерб на более 960 тысяч гривен.
Относительно других обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. НАБУ проинформирует заявителя об этом факт и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь. В ведомстве заверили, что предоставят разъяснения возможных путей восстановления нарушенных прав и интересов.
Видеообращение Зеленского к украинцам по флешмобу: смотрите видео
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