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      Після флешмобу Зеленського до НАБУ почали масово звертатися люди

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      Зеленський влаштував флешмоб
      Зеленський влаштував флешмоб / Getty images

      Володимир Зеленський запустив флешмоб, він закликав усіх українців не закривати очі на факти корупції, а відразу телефонувати в НАБУ. За 2 тижні до НАБУ уже надійшло 1,7 тисячі звернень про можливу корупцію.

      Найбільше люди скаржилися на неналежне досудове розслідування, порушення прав та законодавства, а також незгоду з судовими рішеннями, повідомило НАБУ у фейсбуці.

      Раніше: У НАБУ звинуватили Зеленського в дезінформації через заяву про "наймасштабніший флешмоб"

      Хто і як повідомляв про корупцію:

      • 960 – повідомили телефоном;
      • 360 – електронною поштою;
      • 370 – поштою (на папері).

      У НАБУ додали, що усі звернення належним чином зареєстрували. Їм нададуть правову оцінку та надішлють відповіді заявникам.

      Найбільше скаржилися на:

      • неналежне досудове розслідування;
      • реалізація соціальних, трудових прав та законних інтересів;
      • порушення вимог земельного, житлово-комунального законодавства;
      • порушення законодавства під час примусового виконання судових рішень;
      • питання, пов’язані з незгодою із судовими рішеннями та порушенням норм матеріального та процесуального прав під час їх ухвалення.

      У НАБУ зазначили, що часто трапляються випадки, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, натомість скаржаться на життєві обставини та сусідів.

      Чи розгляне НАБУ всі скарги?

      Ні. Лише ті факти, які підслідні Бюро. Йдеться про ймовірні злочини, вчинені високопосадовцями або ж місцевій громаді чи інтересам держави завдано шкоди на понад 960 тисяч гривень.

      Щодо інших звернень, їх скерують до інших органів для розгляду в межах компетенції. НАБУ проінформує заявника про цей факт і сповістить, з яким органом варто надалі тримати зв'язок. У відомстві запевнили, що нададуть роз’яснення можливих шляхів відновлення порушених прав та інтересів.

      Відеозвернення Зеленського до українців щодо флешмобу: дивіться відео


       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський НАБУ Корупція Президент України
      Джерело: 24 канал
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