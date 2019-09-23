У НАБУ звинуватили Зеленського в дезінформації через заяву про "наймасштабніший флешмоб"

Український президент оприлюднив відеозвернення, у якому закликав усіх українців не закривати очі на факти корупції. Зеленський попросив громадян відразу звонити в НАБУ, якщо вони помітили такі злочинні дії.

Це, за словами гаранта, має стати "наймасштабнішим флешмобом", до якого він коли-небудь просив їх залучитися. В НАБУ вже відреагували на заяву президента та попросили його надалі бути обережнішим у своїх висловлюваннях.

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23 вересня на фейсбук-сторінці президента Зеленського було розміщено відеозаклик дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу усіх видів корупції. Втім, Національне антикорупційне бюро України не розслідує усі корупційні злочини,

– мовиться у офіційній заяві Ради громадського контролю НАБУ.

В агентстві наголошують: детективи займаються виключно корупційними справами, у яких фігурують вищі посадові особи і, які становлять загрозу нацбезпеці. У НАБУ Зеленському дорікають тим, що він злегковажив цією інформацією. Через хибну інформацію, озвучену гарантом, може статися дестабілізація роботи НАБУ.

"Такі дії глави держави можуть викликати шквал негативу населення, оскільки більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні", – передбачають в агентстві.

Відеозвернення Зеленського до українців:

Там просять президента розтлумачити українцям сферу відповідальності НАБУ і вказати: з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до поліції, ДБР та СБУ.

Якщо Президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, пропонуємо йому розглянути питання універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення,

– підсумовують там.