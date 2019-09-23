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      Зеленський запустив "наймасштабніший" флешмоб: без хештегів і відео

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу. У ньому він закликає громадян власними силами боротися з корупцією і не закривати на неї очі.

      Відповідний допис гарант розмістив на своїй фейсбук-сторінці.

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      Зараз настав час для найбільш масштабного флешмобу, у якому може взяти участь кожен українець. Для цього не треба записувати ніяких відео, не потрібно ставити хештегів. Потрібно лише одне – жити за законом. Шлях України до успіху – це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада працюватимемо чесно. Але ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі,
      – наголосив Зеленський.

      Гарант додав: відтепер кожен громадянин може повідомити про підозру щодо незаконної діяльності, зателефонувавши на гарячу лінію НАБУ.

      "Вимагають хабар? Пропонують "відкат"? Будь ласка, не мовчіть! Кожен з вас може почати змінювати країну вже сьогодні", – сказав Зеленський.

      Президент закликав українців стати "акціонерами нової України".

      Відеозвернення Зеленського до українців:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України НАБУ Корупція Флешмоб
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