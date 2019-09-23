Зеленський запустив "наймасштабніший" флешмоб: без хештегів і відео

Президент Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу. У ньому він закликає громадян власними силами боротися з корупцією і не закривати на неї очі.

Відповідний допис гарант розмістив на своїй фейсбук-сторінці.

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Зараз настав час для найбільш масштабного флешмобу, у якому може взяти участь кожен українець. Для цього не треба записувати ніяких відео, не потрібно ставити хештегів. Потрібно лише одне – жити за законом. Шлях України до успіху – це дорога з двостороннім рухом. Ми як влада працюватимемо чесно. Але ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі,

– наголосив Зеленський.

Гарант додав: відтепер кожен громадянин може повідомити про підозру щодо незаконної діяльності, зателефонувавши на гарячу лінію НАБУ.

"Вимагають хабар? Пропонують "відкат"? Будь ласка, не мовчіть! Кожен з вас може почати змінювати країну вже сьогодні", – сказав Зеленський.

Президент закликав українців стати "акціонерами нової України".

Відеозвернення Зеленського до українців: