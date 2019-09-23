Зеленский запустил "самый масштабный" флешмоб: без хэштэгов и видео
Президент Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. В нем он призывает граждан собственными силами бороться с коррупцией и не закрывать на нее глаза.
Соответствующее сообщение гарант разместил на своей странице в фейсбук.
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Сейчас настало время для самого масштабного флешмоба, в котором может принять участие каждый украинец. Для этого не надо записывать никаких видео, не нужно ставить хэштэгов. Нужно только одно – жить по закону. Путь Украины к успеху – это дорога с двустронним движением. Мы как власть будем работать честно. Но мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза,
– подчеркнул Зеленский.
Гарант добавил: отныне каждый гражданин может сообщить о подозрении относительно незаконной деятельности, позвонив на горячую линию НАБУ.
"Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня", – сказал Зеленский.
Президент призвал украинцев стать "акционерами новой Украины".
Видеообращение Зеленского к украинцам: