14:35
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Зеленский запустил "самый масштабный" флешмоб: без хэштэгов и видео

      218 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. В нем он призывает граждан собственными силами бороться с коррупцией и не закрывать на нее глаза.

      Соответствующее сообщение гарант разместил на своей странице в фейсбук.

      Читайте также: Зеленский подписал законопроект об импичменте президента

      Сейчас настало время для самого масштабного флешмоба, в котором может принять участие каждый украинец. Для этого не надо записывать никаких видео, не нужно ставить хэштэгов. Нужно только одно – жить по закону. Путь Украины к успеху – это дорога с двустронним движением. Мы как власть будем работать честно. Но мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза,
      – подчеркнул Зеленский.

      Гарант добавил: отныне каждый гражданин может сообщить о подозрении относительно незаконной деятельности, позвонив на горячую линию НАБУ.

      "Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня", – сказал Зеленский.

      Президент призвал украинцев стать "акционерами новой Украины".

      Видеообращение Зеленского к украинцам:

       

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      17693
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Флешмоб Коррупция НАБУ Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      сегодня , 12:00 Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      Борис Немировський 281
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сегодня , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 243
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4581
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 3568
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 07:56 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      Ірина Вихрущ 8962
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук