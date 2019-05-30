После катастрофы вертолета Ми-8 в Ровненской области запретили полеты

На Ровненщине запретили полеты после катастрофы военного вертолета Ми-8, в которой погибли 4 военнослужащих 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. На месте аварии продолжаются следственные действия.

"Это был не первый полет, была вторая летная смена на этой неделе. По плану, с 18:00 мы проводили полеты. Машина была после капитального ремонта, не могу сказать год техники", – рассказал в эфире "112 Украина" заместитель командира 16 -й отдельной авиабригады Михаил Шур.

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Эти полеты были ночные, без приборов ночного видения, добавил он.

Военнослужащие, находившиеся на борту вертолета, имели большой опыт, отметил Щур. Почти все они неоднократно участвовали в миротворческих операциях.

Так, командир 16-й бригады Игорь Мазепа был опытным летчиком первого класса. Он с самого начала участвовал в боевых действиях на Донбассе. Имеет государственную награду за выполнение различных задач. Мазепа спас очень много раненых украинских бойцов с опасных участков передовой.

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Смотрите видео о катастрофе вертолета Ми-8 на Ровненщине:

Что известно о катастрофе вертолета Ми-8 в Ровненской области?

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине. Он упал и сразу же загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений "День-Ночь".



В катастрофе вертолета погибли все 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, базирующаяся в Бродах на Львовщине. Спасатели уже обнаружили тела всех погибших военнослужащих.



Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы военного вертолета Ми-8: техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.



В связи с гибелью военных на Львовщине объявили траур. А президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчак взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.