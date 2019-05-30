17:39
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      После катастрофы вертолета Ми-8 в Ровненской области запретили полеты

      64 Читати новину українською
      На Ровненщине запретили полеты после катастрофы вертолета Ми-8
      На Ровненщине запретили полеты после катастрофы вертолета Ми-8 / Иллюстративное фото

      На Ровненщине запретили полеты после катастрофы военного вертолета Ми-8, в которой погибли 4 военнослужащих 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. На месте аварии продолжаются следственные действия.

      "Это был не первый полет, была вторая летная смена на этой неделе. По плану, с 18:00 мы проводили полеты. Машина была после капитального ремонта, не могу сказать год техники", – рассказал в эфире "112 Украина" заместитель командира 16 -й отдельной авиабригады Михаил Шур.

      Читайте также: Катастрофа вертолета Ми-8 в Ровненской области: все, что известно об аварии

      Эти полеты были ночные, без приборов ночного видения, добавил он.

      Военнослужащие, находившиеся на борту вертолета, имели большой опыт, отметил Щур. Почти все они неоднократно участвовали в миротворческих операциях.

      Так, командир 16-й бригады Игорь Мазепа был опытным летчиком первого класса. Он с самого начала участвовал в боевых действиях на Донбассе. Имеет государственную награду за выполнение различных задач. Мазепа спас очень много раненых украинских бойцов с опасных участков передовой.

       Смотрите также: Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: фото погибших военных

      Смотрите видео о катастрофе вертолета Ми-8 на Ровненщине:

       

      Что известно о катастрофе вертолета Ми-8 в Ровненской области?
      Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине. Он упал и сразу же загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений "День-Ночь".

      В катастрофе вертолета погибли все 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, базирующаяся в Бродах на Львовщине. Спасатели уже обнаружили тела всех погибших военнослужащих.

      Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы военного вертолета Ми-8: техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

      В связи с гибелью военных на Львовщине объявили траур. А президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчак взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.

      blog_ava
      Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
      сегодня
      17896
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы авиация Крушение Ми-8 в Ровенской области Вооруженные силы Украины Ровно Катастрофа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сегодня , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 1446
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
      сегодня , 16:27 Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
      Ірина Лаб'як 659
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 09:00 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      143
      Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      сегодня , 14:34 Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      Яніна Ткачук 3141
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сегодня , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 1289
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук