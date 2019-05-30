Після катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині заборонили польоти

На Рівненщині заборонили польоти після катастрофи військового вертольота Мі-8, в якій загинули 4 військових 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. На місці аварії тривають слідчі дії.

"Це був не перший політ, була друга льотна зміна на цьому тижні. За планом, з 18:00 ми проводили польоти. Машина була після капітального ремонту, не можу сказати рік техніки", – розповів в ефірі "112 Україна" заступник командира 16-ї окремої авіабригади Михайло Шур.

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Ці польоти булі нічні, без окулярів і нічного бачення, додав він.

Військові, які були на борту вертольота, мали великий досвід, наголосив Щур. Майже всі вони неодноразово брали участь у миротворчих операціях.

Так, командир 16-ї бригади Ігор Мазепа був досвідченим льотчиком першого класу. Він з самого початку брав участь у бойових діях на Донбасі. Має державну нагороду за виконання різноманітних завдань. Мазепа врятував дуже багато поранених українських бійців з небезпечних ділянок передової.

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Дивіться відео про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині:

Що відомо про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині? Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині. Він впав і відразу ж загорівся під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч".



У катастрофі вертольота загинули всі 4 членів екіпажу – військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині. Рятувальники вже знайшли тіла всіх загиблих військових.



Слідство розглядає кілька версій причин катастрофи військового вертольота Мі-8: технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів.



У зв’язку з загибеллю військових на Львівщині оголосили траур. А президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Русланові Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи.