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      Після катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині заборонили польоти

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      На Рівненщині заборонили польоти після катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині
      На Рівненщині заборонили польоти після катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині / Ілюстративне фото

      На Рівненщині заборонили польоти після катастрофи військового вертольота Мі-8, в якій загинули 4 військових 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. На місці аварії тривають слідчі дії.

      "Це був не перший політ, була друга льотна зміна на цьому тижні. За планом, з 18:00 ми проводили польоти. Машина була після капітального ремонту, не можу сказати рік техніки", – розповів в ефірі "112 Україна" заступник командира 16-ї окремої авіабригади Михайло Шур.

      Читайте також: Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію

      Ці польоти булі нічні, без окулярів і нічного бачення, додав він.

      Військові, які були на борту вертольота, мали великий досвід, наголосив Щур. Майже всі вони неодноразово брали участь у миротворчих операціях.

      Так, командир 16-ї бригади Ігор Мазепа був досвідченим льотчиком першого класу. Він з самого початку брав участь у бойових діях на Донбасі. Має державну нагороду за виконання різноманітних завдань. Мазепа врятував дуже багато поранених українських бійців з небезпечних ділянок передової.

      Дивіться також: Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: фото загиблих військових

      Дивіться відео про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині:

      Що відомо про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині? Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині. Він впав і відразу ж загорівся під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч".

      У катастрофі вертольота загинули всі 4 членів екіпажу – військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині. Рятувальники вже знайшли тіла всіх загиблих військових.

      Слідство розглядає кілька версій причин катастрофи військового вертольота Мі-8: технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів.

      У зв’язку з загибеллю військових на Львівщині оголосили траур. А президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Русланові Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи.

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      Теги: Аварії та ДТП Новини України Жертви Катастрофа Мі-8 на Рівненщині авіація Катастрофа Рівне Збройні сили України
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