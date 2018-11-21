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      После Майдана Порошенко начал контролировать ключевые сферы бизнеса и медиа

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      Президент Украины Петр Порошенко
      Президент Украины Петр Порошенко / 24 канал

      Драматические события Майдана закончились бегством экс-президента Виктора Януковича. Зато на его место пришел Петр Порошенко, который сразу начал контролировать ключевые сферы в бизнесе и медиа.

      Такое мнение высказал народный депутат от БПП Сергей Лещенко в прямом эфире 24 каналу.

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      По словам Лещенко, это касается украинской энергетики, где действует знаменитая схема "Роттердам+". Он отметил, что эта схема была способом обмануть граждан платить за электроэнергию, для производства которой якобы использовали уголь, который был закуплен в Нидерландах на бирже в Роттердаме.

      На самом деле этот уголь или с оккупированных территорий Украины, или из шахт самого Рината Ахметова. На этой схеме было заработано 35 миллиардов гривен, и эту гастрономическую сумму положили себе в карманы Ахметов и люди, которые его поддерживали. Мог ли президент Порошенко не получить за это откат? Я его знаю уже давно, поэтому думаю, что он не мог не получить определенную сумму за это, потому что такие схемы без благословения от первого лица не работают,
      – подчеркнул Лещенко.

      Он также сказал, что активы Януковича и его так называемого клана не были ни национализированы или конфискованы, они просто перешли в руки нового президента Порошенко и его окружения.

      В частности, когда Янукович был президентом, он хотел построить свой медиа-холдинг, чтобы не зависеть от Фирташа, Ахметова и др. Именно поэтому экс-президент купил канал "Тонис", который после его побега не национализировали, не передали кому-то в собственность и вернули в стоимость государства. Его просто переименовали в канал "Прямой" и начали использовать для того, чтобы "цементировать" власть Порошенко,
      – ответил Лещенко.

      Нардеп добавил, что телеканал стал машиной для промывания мозгов, так называемым инструментом для распространения политической пропаганды действующего президента. А потом они еще и начали запускать радио "ПрямийФМ". Так они наращивают свое медиа-влияние.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евромайдан Петр Порошенко Деньги Сергей Лещенко Ринат Ахметов Энергетика
      Источник: 24 Канал
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