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      Після Майдану Порошенко почав контролювати ключові сфери бізнесу та медіа

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      Президент України Петро Порошенко
      Президент України Петро Порошенко / 24 канал

      Драматичні події Майдану закінчилися втечею екс-президента Віктора Януковича. Натомість на його місце прийшов Петро Порошенко, який одразу почав контролювати ключові сфери в бізнесі та медіа.

      Таку думку висловив народний депутат від БПП Сергій Лещенко у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами Лещенка, це стосується української енергетики, де діє славнозвісна схема "Роттердам+". Він зазначив, що ця схема була способом обдурити громадян платити за електроенергію, для виробництва якою начебто використали вугілля, що було закуплене в Нідерландах на біржі в Роттердамі.

      Насправді це вугілля або з окупованих територій України, або з шахт самого Ріната Ахметова. На цій схемі було зароблено 35 мільярдів гривень, і цю гастрономічну суму поклали собі в кишені Ахметов і люди, які його підтримували.Чи міг президент Порошенко не отримати за це відкат? Я його знаю вже давно, тому думаю, що він не міг не отримати певну суму за це, тому що такі схеми без благословення від першої особи не працюють,
      – наголосив Лещенко.

      Він також сказав, що активи Януковича та його так званого клану не були ні націоналізовані чи конфісковані, вони просто перейшли до рук нового президента Порошенка та його оточення.

      Зокрема, коли Янукович був президентом, він хотів побудувати свій медіа-холдинг, щоб не залежати від Фірташа, Ахметова тощо. Саме тому екс-президент купив канал "Тоніс", який після його втечі не націоналізували, не передали комусь у власність та повернули у вартість держави. Його просто перейменували у канал "Прямий" і почали використовувати для того, щоб "цементувати" владу Порошенка,
      – відповів Лещенко.

      Нардеп додав, що телеканал став машиною для промивання мізків, так званим інструментом для поширення політичної пропаганди чинного президента. А потім вони ще й почали запускати радіо "ПрямийФМ". Так вони нарощують свій медіа-вплив.

      Більше дивіться у випуску програми "Що це було?" за 21 листопада.

       

      Теги: Євромайдан Новини України Новини політики Гроші Петро Порошенко Сергій Лещенко Енергетика Рінат Ахметов
      Джерело: 24 Канал
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