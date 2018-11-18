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      На долю зайшов Порошенко: Нацрада з питань телерадіомовлення покриває колишній актив Януковича

      1992 Читать новость на русском
      Активи Януковича поступово стають власністю Порошенка
      Активи Януковича поступово стають власністю Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Загадкові процеси відбуваються навколо компанії "Зеонбуд" – провайдера трансляції цифрового телебачення, який виник в часи Януковича і власниками якого називали три клани – Ахметова, Хорошковського і самого екс-президента.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      "У зв'язку з цим виникає логічне питання, кому переуступив свою частку Янукович. Є всі підстави вважати, що на його долю зайшов той самий Порошенко – як і у випадку з каналом "Тоніс", який перетворився на "Прямий", – зазначив нардеп.

      За його словами, це має пряме пояснення. Контрольований Порошенком державний регулятор Нацрада з питань телебачення та радіомовлення закриває очі на відверте порушення закону з боку "Зеонбуду".

      Вони мали показати всіх своїх реальних власників, натомість оприлюднили лице підставних осіб, які є номінальними засновниками офшорних компаній з Кіпру та держави Беліз, на які оформлений "Зеонбуд". Більше того, як виявилося, один з підставних власників "Зеонбуду", компанії, що фактично контролює телесигнал в усій Україні, – кіпріот Грегоріс Діакоу, виявився замішаним у корупційний скандал,
      – підкреслив Лещенко.

      Він додав, що окрім прикриття анонімних власників "Зеонбуду", Діакоу виявився партнером швейцарців, яких підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів. Іншим фіктивним власником "Зеонбуду" поставили британця Томаса Мілла, який паралельно працює в такому ж статусі номінального акціонера на інші компанії.

      "Однак, попри явний мухляж, підконтрольний Порошенку регулятор не звернув на це жодної уваги. Це дивна лояльність Нацради, враховуючи, що на одному із засідань цього року було оштрафовано десятки телерадіоорганізацій за неподання чи неточне подання інформації про пов'язаних осіб", – додав Лещенко.

      Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 18 листопада 2018

       

      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Віктор Янукович Медіа
      Джерело: 24 канал
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