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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      После "Нормандии" Лавров встретится с Трампом: что обсудят

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      Лавров и Трамп могут вскоре встретиться / Коллаж 24 канала

      Вскоре может состояться встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с лидером Белого дома Дональдом Трампом. Сейчас идет работа над организацией этой встречи.

      Об этом со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена передает CBS.

      Смотрите также: Россияне ожидают дополнительных договоренностей с Украиной по результатам нормандского саммита

      Встреча готовится по принципу взаимности: в мае во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Москву его принял российский президент Владимир Путин.

      Основной темой встречи, скорее всего, станет "контроль над вооружением".

      Я думаю, что есть возможность того, что это произойдет. Мы работаем над этим. Когда госсекретарь США Помпео был в России, Путин встречался с ним. Так что, исходя из принципа взаимности, мы рассматриваем такой вариант. Но мы также рассматриваем и другие варианты. Посмотрим, сможем ли мы сделать так,
      – отметил О'Брайен.

      Интересно! Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретятся сразу после "нормандского саммита", уже 10 декабря в Вашингтоне. Среди вопросов, которые они планируют обсудить, есть и Украина.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости США Новости России Дональд Трамп Сергей Лавров
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