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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Після "Нормандії" Лавров зустрінеться з Трампом: що обговорять

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      Лавров і Трамп можуть невдовзі зустрітися / колаж 24 каналу

      Невдовзі може відбутися зустріч глави російського МЗС Сергія Лаврова із лідером Білого дому Дональдом Трампом. Наразі триває робота над організацією цієї зустрічі.

      Про це з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Роберта О'Браєна передає CBS.

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      Зустріч готується за принципом взаємності: у травні під час візиту держсекретаря США Майка Помпео в Москву його прийняв російський президент Володимир Путін.

      Основною темою зустрічі, найімовірніше, стане "контроль над озброєнням".

      Я думаю, що є можливість того, що це станеться. Ми працюємо над цим. Коли держсекретар США Помпео був в Росії, Путін зустрічався з ним. Так що, виходячи з принципу взаємності, ми розглядаємо такий варіант. Але ми також розглядаємо і інші варіанти. Подивимося, чи зможемо ми так зробити,
      – наголосив О'Браєн.

      Цікаво! Раніше повідомлялося, що Державний секретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрінуться відразу після "нормандського саміту", вже 10 грудня у Вашингтоні. Серед питань, які вони планують обговорити, є й Україна.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Сергій Лавров Дональд Трамп
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