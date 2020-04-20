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      После Пасхи на Донбассе воцарилась тишина

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      Война на Донбассе / 24 канал

      На Донбассе воцарилась тишина, 20 апреля по состоянию на 12.00 от начала текущих суток пророссийские боевики не вели вооруженной активности на линии боевого соприкосновения.

      Защитники Украины неуклонно соблюдают режим тишины, сообщает Штаб ООС.

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      Украинские военные контролируют обстановку и находятся наготове дать достойный отпор на коварные вражеские действия со стороны оккупанта.

      Что известно о ситуации на Донбассе на Пасху

      • На Донбассе на Пасху, 19 апреля, пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
      • Потерь среди украинских бойцов нет.
      • Как сообщил Штаб ООС, по данным разведки, 19 апреля наши подразделения уничтожили 2 оккупантов и еще двоих ранили.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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