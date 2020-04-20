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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Після Великодня на Донбасі запанувала тиша

      -
      Війна на Донбасі / 24 канал

      На Донбасі запанувала тиша, 20 квітня станом на 12.00 від початку поточної доби проросійські бойовики не вели збройної активності на лінії бойового зіткнення.

      Захисники України неухильно дотримуються режиму тиші, повідомляє Штаб ООС.

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      Українські військові контролюють обстановку та перебувають напоготові дати гідну відсіч на підступні ворожі дії з боку окупанта.

      Що відомо про ситуацію на Донбасі на Великдень

      • На Донбасі на Великдень, 19 квітня, проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
      • Втрат серед українських бійців немає.
      • Як повідомив Штаб ООС, за даними розвідки, 19 квітня наші підрозділи знищили 2 окупантів та ще двох поранили.


      Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Україна – Росія Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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