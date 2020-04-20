Після Великодня на Донбасі запанувала тиша
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На Донбасі запанувала тиша, 20 квітня станом на 12.00 від початку поточної доби проросійські бойовики не вели збройної активності на лінії бойового зіткнення.
Захисники України неухильно дотримуються режиму тиші, повідомляє Штаб ООС.
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Українські військові контролюють обстановку та перебувають напоготові дати гідну відсіч на підступні ворожі дії з боку окупанта.
Що відомо про ситуацію на Донбасі на Великдень
- На Донбасі на Великдень, 19 квітня, проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Втрат серед українських бійців немає.
- Як повідомив Штаб ООС, за даними розвідки, 19 квітня наші підрозділи знищили 2 окупантів та ще двох поранили.
Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу
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