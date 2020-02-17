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      После перехода в ПЦУ священника избили прихожане

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      На Черниговщине избили священнослужителя / telemundo.com

      В селе Припутни Черниговской области священника ПЦУ на входе в храм встретили священник УПЦ МП и жители села. Один из них якобы ударил головой в лицо священнослужителя.

      Житель села Припутни, на Черниговщине, заявил, что возле местной церкви его избили. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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      По словам священнослужителя, в тот день он с представителями религиозной общины Православной церкви Украины пришел к территории храма "Рождества Богородицы", чтобы зачитать выписку из Государственного реестра об изменении религиозного подчинения общины.

      На входе в храм их встретили священник УПЦ МП и другие жители села, один из них якобы ударил заявителя головой в лицо.

      Известно, что жители села разделились в своих религиозных симпатиях на два противоположных лагеря. Часть прихожан поддерживает переход к Православной церкви Украины, другая предпочитает остаться в составе УПЦ МП.

      По данному факту открыто уголовное производство. Нападавшему грозит штраф в размере 850 гривен, или исправительные работы на срок до одного года.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Религия Новости Чернигова УПЦ МП УПЦ КП
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