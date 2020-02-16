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      Священнику ПЦУ дотла сожгли авто на Волыни: фото, видео

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      Священнику ПЦУ дотла сожгли авто / "Буг"

      Ночью в селе Овадное, что на Волыни, неизвестные сожгли авто настоятеля храма православной церкви Украины Сергея Мисана.

      В пресс-службе Нацполиции сообщили, что автомобиль "Volkswagen T4" вместе документами сгорел во дворе возле дома священнослужителя.

      К слову: Сколько православных общин перешло к ПЦУ

      К счастью, никто из людей не пострадал. Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля.

      По информации издания "Буг", Сергей Мисан предполагает, что поджог может быть связан с религиозным конфликтом между прихожанами ПЦУ и УПЦ относительно храма в селе Сусваль, где он является настоятелем. Также он неоднократно слышал угрозы в свой адрес.

      пцу підпал священник
      Сгоревшее авто священника ПЦУ

      Предварительно следователи квалифицируют событие по признакам "умышленное уничтожение имущества".


      Авто сгорело возле дома священника

      Неизвестные сожгли авто священнику: видео

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Религия Криминальные новости Волынь Конфликт в ПЦУ
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