Священнику ПЦУ дотла сожгли авто на Волыни: фото, видео
Ночью в селе Овадное, что на Волыни, неизвестные сожгли авто настоятеля храма православной церкви Украины Сергея Мисана.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что автомобиль "Volkswagen T4" вместе документами сгорел во дворе возле дома священнослужителя.
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К счастью, никто из людей не пострадал. Правоохранители устанавливают причины возгорания автомобиля.
По информации издания "Буг", Сергей Мисан предполагает, что поджог может быть связан с религиозным конфликтом между прихожанами ПЦУ и УПЦ относительно храма в селе Сусваль, где он является настоятелем. Также он неоднократно слышал угрозы в свой адрес.
Сгоревшее авто священника ПЦУ
Предварительно следователи квалифицируют событие по признакам "умышленное уничтожение имущества".
Авто сгорело возле дома священника
Неизвестные сожгли авто священнику: видео