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      Священнику ПЦУ вщент спалили авто на Волині: фото, відео

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      Священнику ПЦУ вщент спалили авто / "Буг"

      Вночі в селі Овадне, що на Волині, невідомі спалили авто настоятеля храму Православної церкви України Сергія Місана.

      У пресслужбі Нацполіції повідомили, автомобіль "Volkswagen T4" разом документами згорів на подвір'ї біля будинку священнослужителя. 

      До слова: Скільки православних громад перейшло до ПЦУ

      На щастя, ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці встановлюють причини загоряння автівки.

      За інформацією видання "Буг", Сергій Місан припускає, що підпал може бути пов'язаний з релігійним конфліктом між парафіянами ПЦУ і УПЦ щодо храму у селі Сусваль, де він є настоятелем. Також він неодноразово чув погрози на свою адресу. 

      пцу підпал священник
      Згоріле авто священника ПЦУ

      Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками "умисне знищення майна".


      Авто згоріло біля будинку священника

      Невідомі спалили авто священнику: відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Релігія Кримінальні новини Волинь Конфлікт у ПЦУ
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