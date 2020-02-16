Священнику ПЦУ вщент спалили авто на Волині: фото, відео

Вночі в селі Овадне, що на Волині, невідомі спалили авто настоятеля храму Православної церкви України Сергія Місана.

У пресслужбі Нацполіції повідомили, автомобіль "Volkswagen T4" разом документами згорів на подвір'ї біля будинку священнослужителя.

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На щастя, ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці встановлюють причини загоряння автівки.

За інформацією видання "Буг", Сергій Місан припускає, що підпал може бути пов'язаний з релігійним конфліктом між парафіянами ПЦУ і УПЦ щодо храму у селі Сусваль, де він є настоятелем. Також він неодноразово чув погрози на свою адресу.



Згоріле авто священника ПЦУ

Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками "умисне знищення майна".



Авто згоріло біля будинку священника

Невідомі спалили авто священнику: відео