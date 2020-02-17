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      Після переходу до ПЦУ священника побили прихожани

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      На Чернігівщині побили священнослужитиля / telemundo.com

      У селі Припутні Чернігівської області священника ПЦУ на вході до храму зустріли священник УПЦ МП та жителі села. Один із них нібито вдарив головою в обличчя священнослужителя.

      Мешканець села Припутні, що на Чернігівщині, заявив, що біля місцевої церкви його побили. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

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      Зі слів священнослужителя, того дня він з представниками релігійної громади Православної церкви України прийшов до території храму "Різдва Богородиці", аби зачитати виписку з Державного реєстру про зміну релігійного підпорядкування громади.

      На вході до храму їх зустріли священник УПЦ МП та інші жителі села, один з них нібито вдарив заявника головою в обличчя.

      Відомо, що мешканці села розділилися у своїх релігійних симпатіях на два протилежні табори. Частина прихожан підтримує перехід до Православної церкви України, інша воліє залишитися у складі УПЦ МП.

      За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Нападнику загрожує штраф у розмірі 850 гривень, або виправні роботи на термін до одного року.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Релігія Новини Чернігова УПЦ МП УПЦ КП
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