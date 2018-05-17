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После пятилетнего перерыва Украина получила посла в Казахстане

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Посольство Украины в Казахстане
Посольство Украины в Казахстане / Соцсети

Президент Украины Петр Порошенко назначил Ивана Кулебу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Казахстане. Ранее дипучреждение возглавлял временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора.

Соответствующий указ №129/2018 с подписью Президента Украины появился на его официальном сайте.

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"Назначить Кулебу Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", – говорится в документе.

Иван Кулеба родился в 1953 году на Полтавщине. С 6 ноября 1997 по 14 августа 2000 года был послом в Египте. А с июля 2003 года по июль 2004 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. С 26 августа 2004 по 22 июня 2009 года был послом Украины в Чехии.

Кулеба, Іван, Казахстан, дипломат, посолПрофессиональные дипломаты Иван и Дмитрий Кулеба

Его сын, Дмитрий Кулеба, является постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Заметим, Украина не имела посла в Казахстане с 2013 года, а руководителем украинской дипмиссии в этой стране был временный поверенный.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Новости Казахстана
Источник: 24 Канал
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