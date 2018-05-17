Після п'ятирічної перерви Україна отримала посла в Казахстані

Президент України Петро Порошенко призначив Івана Кулебу надзвичайним і повноважним послом України в Казахстані. Раніше дипустанову очолював тимчасовий повірений у справах України в Казахстані Володимир Джиджора.

Відповідний указ №129/2018 за підписом Президента України з’явився на його офіційному сайті.

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"Призначити Кулебу Івана Дмитровича надзвичайним і повноважним Послом України в Республіці Казахстан", – мовиться у документі.

Іван Кулеба народився у 1953 році на Полтавщині. З 6 листопада 1997 року по 14 серпня 2000 року був послом у Єгипті. А з липня 2003 року до липня 2004 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. З 26 серпня 2004 року по 22 червня 2009 року був послом України в Чехії.



Професійні дипломати Іван і Дмитро Кулеба

Його син, Дмитро Кулеба, є постійним представником України в Раді Європи.

Зауважимо, Україна не мала посла в Казахстані з 2013 року, а керівником української дипмісії в цій країні був тимчасовий повірений.