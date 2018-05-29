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После просьбы Москвы о посещении Вашинського, Киев попросил предоставить допуск к Сенцову

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Украинский Омбудсмен попросила у России разрешения на посещение Сенцова
Украинский Омбудсмен попросила у России разрешения на посещение Сенцова / from-ua.com

Украинский Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику президента России, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой помочь ее визиту к незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом информируют на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Обращение о возможности посещения украинского политзаключенного Олега Сенцова Уполномоченный направила в ответ на письмо Советника Президента России, Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова,
– говорится в сообщении.

Михаил Федотов обратился к Уполномоченному Людмилы Денисовой с просьбой о своем визите к задержанному в Украине по обвинению в государственной измене главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Отмечается, что в ответ Людмила Денисова попросила Советника Президента РФ способствовать визиту Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в исправительную колонию в российском городе Лабытнанги, где находится украинец Олег Сенцов.

Также Омбудсмен сообщила, что направила обращение в компетентные органы государственной власти Украины относительно возможного визита к Кириллу Вышинскому.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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