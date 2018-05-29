Після прохання Москви про відвідини Вашинського, Київ попросив надати допуск до Сенцова

Українська Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до радника президента Росії, голови Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова з проханням посприяти її візиту до незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це інформують на сайті Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.

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Звернення щодо можливості відвідання українського політв’язня Олега Сенцова Уповноважена направила у відповідь на лист Радника Президента Росії, Голови Ради при Президентові РФ із розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова,

– йдеться у повідомленні.

Михайло Федотов звернувся до Уповноваженого Людмили Денісової з проханням про свій візит до затриманого в Україні у звинуваченні в державній зраді головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Зазначається, що у відповідь Людмила Денісова попросила Радника Президента РФ сприяти візиту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до виправної колонії у російському місті Лабитнангі, де зараз перебуває українець Олег Сенцов.

Також Омбудсмен повідомила, що направила звернення до компетентних органів державної влади України щодо можливого візиту до Кирила Вишинського.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.